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День студента 17 ноября: как возник праздник и как правильно праздновать

Суббота 16 ноября 2024 20:40
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День студента 17 ноября: как возник праздник и как правильно праздновать Как возник День студента (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

День студента ежегодно отмечается 17 ноября во многих странах. В Украине событие стали праздновать в конце 90-х, а отмечать на официальном уровне - с 1999 года. Но событие имеет более сложную историю, чем просто праздник студенчества.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как возник День студента и как его празднуют в Украине.

История Дня студента

День студента на самом деле имеет совершенно нерадостную историю. Событие символизирует объединение чешских студентов в борьбе с нацизмом. Поэтому целью памятной даты было почитание тех, кто отдал жизнь за свободу.

28 октября 1939 года в оккупированной немецкими фашистами Чехословакии студенты организовали мирный митинг в Праге, для празднования годовщины образования Чехословацкого государства. К студентам также присоединились преподаватели учебных заведений.

Однако оккупанты жестоко разогнали демонстрацию, применяя оружие. Один из студентов медицинского факультета Карлова университета, Ян Оплетал, получил серьезное ранение.

Хотя парня немедленно прооперировали в больнице на Карловой площади, Ян умер 11 ноября. Кроме этого, во время мирного митинга получил ранение помощник пекаря Вацлав Седлачек - он скончался по дороге в больницу.

День студента 17 ноября: как возник праздник и как правильно праздновать

Ян Оплетал (фото: Википедия)

Похороны Яна назначили на 15 ноября. Тысячи студентов приняли участие в шествии, переросшем в массовые акции протеста против нацистского режима.

На следующий день нацисты приняли решение закрыть все чешские учебные заведения. Немецкие оккупанты, врываясь в общежития, арестовали более 1200 студентов, большинство которых отправили в концлагеря. Девять активистов студенческих организаций были казнены 17 ноября.

1941 Международный Совет Студентов на собрании в Лондоне предложил установить 17 ноября датой Международного дня студента. Впоследствии День студентов стал официальной датой по всему миру.

Кроме того, в Чехии Ян Оплетал стал символом неповиновения нацистам и борьбы за независимость. Его именем названы улицы, а также гимназия в Литовиле.

Несмотря на то, что День студента много лет ассоциируется с молодостью и беззаботностью университетской жизни, во многих странах мира это событие посвящено объединению против нацизма.

Как День студента стали отмечать в Украине

В Украине день студента начали отмечать с 1999 года. Праздник введен на официальном уровне после подписания Указа Президента. С этого времени дата стала днем ​​"профессионального" праздника.

Какие традиции Дня студента

Несмотря на то, что каждая страна имеет уникальные традиции празднования Дня студента, наиболее распространены и популярны музыкально-танцевальные мероприятия.

В День студента могут проводиться благотворительные ярмарки, семинары, конкурсы и конференции, направленные на развитие самоуправления студентов. Обычно каждое учебное заведение выбирает удобный формат для празднования, например:

  • официальные мероприятия ко Дню студента
  • посвящения в студенты
  • самоорганизованные вечеринки в университете
  • музыкальные и литературные квартирники
  • вечеринки в общежитиях

День студента 17 ноября: как возник праздник и как правильно праздновать

Как отмечают День студента в Украине (иллюстративное фото: Freepik)

Сегодня День студента воспринимается как праздник жажды знаний и праздник университетской юности. Ведь студенчество часто было активной движущей силой к переменам.

Ранее мы рассказывали о том, когда в Украине будут праздновать Рождество, День святого Николая и Крещение.

Кроме этого, писали, какие праздники и выходные будут в ноябре.

При написании материала использовались следующие источники: DayToday, Википедия.

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