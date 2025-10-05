ua en ru
РФ подняла в небо стратегическую авиацию Ту-95МС: вероятно, враг запустит ракеты

Воскресенье 05 октября 2025 01:28
РФ подняла в небо стратегическую авиацию Ту-95МС: вероятно, враг запустит ракеты Фото: несколько бортов взлетели с аэродрома "Оленья" (Getty images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 5 октября россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. В связи с этим существует угроза комбинированной атаки этой ночью и утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Следите за нашими сообщениями", - сказано в заметке в 01:09.

Также военные отметили, чтобы в случае объявления воздушной тревоги люди направлялись в укрытие.

Отметим, что накануне мониторинговые каналы тоже информировали, что зафиксировали взлет Ту-95МС. Также были сообщения, что враг вывел в Черное море по меньшей мере два носителя крылатых ракет типа "Калибр".

Стоит отметить и тот факт, что сейчас во многих областях Украины зафиксированы вражеские дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:28 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

РФ подняла в небо стратегическую авиацию Ту-95МС: вероятно, враг запустит ракеты

Что известно о Ту-95

Напомним, что Ту-95 - то советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, который был разработан и принят на вооружение СССР в 1950-х годах.

Он стал ответом на стратегический бомбардировщик США Convair B-36 "Peacemaker".

Как известно, в модификации Ту-95МС боевые характеристики были существенно улучшены. В частности, самолет способен разместить в барабанной установке 6 крылатых ракет Х-55 или Х-555. Кроме того, на покрыльных пилонах он может переносить 12 ракет Х-101. То есть в целом - 18 ракет.

Отметим, что россияне в последнее время все чаще начали поднимать в небо стратегические бомбардировщики, чтобы наносить комбинированные атаки по Украине. Например, всего неделю назад, 28 сентября.

Российская Федерация Война в Украине
