В Запорожье перебои со светом и водой, горит предприятие: РФ ударила минимум 10 раз
Россияне в ночь на 5 октября совершили комбинированную атаку на Запорожье. В городе возникли перебои со светом, водой, а также зафиксирован пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Комбинированная атака на Запорожье. Враг нанес не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами: в некоторых районах перебои со светом и водой", - говорится в сообщении.
Позже Федоров добавил, что на территории одного из местных предприятий возник пожар в результате атаки РФ. Причем вражеская атака до сих пор продолжается.
Пока информации о пострадавших пока не было.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты начнут восстановление электро- и водоснабжения", - уточнил глава ОГА.
Обстрел Запорожской области и Украины
Напомним, что в ночь на 4 октября россияне атаковали Запорожскую область дронами. В результате обстрела три человека получили ранения, были повреждены ломая, а также объекты инфраструктуры.
Что же касается сегодняшней атаки, под ударом оказалось не только Запорожье. Враг пытался атаковать как минимум Киев и Одессу, а также звуки ПВО было слышно и в ряде других городов.
Отметим, что враг этой ночью совершают комбинированную атаку по Украине. Во многих областях зафиксированы дроны, а также уже официально подтверждено, что с аэродрома "Оленья" взлетели борты стратегической авиации РФ Ту-95МС.