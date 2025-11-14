ua en ru
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: есть угроза пусков ракет "Кинжал"

Пятница 14 ноября 2025 00:36
UA EN RU
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: есть угроза пусков ракет "Кинжал" Фото: мониторинговые каналы пишут о взлете 4-х бортов (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 14 ноября подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Есть угроза обстрела по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 00:26.

В то же время мониторинговые каналы писали, что взлетели 3 борта, после чего поднялся в небо еще один. Также сообщается, что якобы уже есть пуски "Кинжалов".

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал тревоги из-за угрозы ракетного обстрела сейчас фактически по всей Украине.

В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: есть угроза пусков ракет &quot;Кинжал&quot;

Массированный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью российские оккупанты массированно атакуют Украину различными средствами для ударов.

В частности, с самого вечера фиксировалось много вражеских дронов, после чего залетали еще группы. В столице на фоне атаки БпЛА работали силы ПВО.

Уже в ночь на 14 ноября враг запустил с моря крылатые ракеты типа "Калибр".

