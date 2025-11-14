В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пусків ракет "Кинджал"
Росіяни в ніч на 14 листопада підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Є загроза обстрілу по всій Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 00:26.
Водночас моніторингові канали писали, що злетіли 3 борти, після чого піднявся у небо ще один. Також повідомляється, що нібито вже є пуски "Кинджалів".
Де оголосили тривогу
Станом на 00:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги через загрозу ракетного обстрілу наразі фактично по всій Україні.
Масований обстріл України
Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти масовано атакують Україну різними засобами для ударів.
Зокрема, з самого вечора фіксувалося багато ворожих дронів, після чого залітали ще групи. У столиці на тлі атаки БпЛА працювали сили ППО.
Вже в ніч на 14 листопада ворог запустив з моря крилаті ракети типу "Калібр".