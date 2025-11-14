В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пусків ракет "Кинджал"

Росіяни в ніч на 14 листопада підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Є загроза обстрілу по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 00:26.

Водночас моніторингові канали писали, що злетіли 3 борти, після чого піднявся у небо ще один. Також повідомляється, що нібито вже є пуски "Кинджалів".

Де оголосили тривогу

Станом на 00:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги через загрозу ракетного обстрілу наразі фактично по всій Україні.