В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пусків ракет "Кинджал"

П'ятниця 14 листопада 2025 00:36
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пусків ракет "Кинджал" Фото: моніторингові канали пишуть про зліт 4-х бортів (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 14 листопада підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Є загроза обстрілу по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 00:26.

Водночас моніторингові канали писали, що злетіли 3 борти, після чого піднявся у небо ще один. Також повідомляється, що нібито вже є пуски "Кинджалів".

Де оголосили тривогу

Станом на 00:36 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги через загрозу ракетного обстрілу наразі фактично по всій Україні.

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: є загроза пусків ракет &quot;Кинджал&quot;

Масований обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти масовано атакують Україну різними засобами для ударів.

Зокрема, з самого вечора фіксувалося багато ворожих дронів, після чого залітали ще групи. У столиці на тлі атаки БпЛА працювали сили ППО.

Вже в ніч на 14 листопада ворог запустив з моря крилаті ракети типу "Калібр".

