Россияне запустили по Украине "Калибры": что известно

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября запустили в направлении Украины крылатые ракеты типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ракета на Николаевщине в юго-западном направлении", - говорится в сообщении в 00:13.

Через несколько минут военные уточнили, что ракета продолжает движение по границе Николаевщины и Кировоградщины в юго-западном направлении.

Перед этим мониторинговые каналы писали, что россияне запустили "Калибры" с моря, а в целом их количество может быть до 8 единиц. В то же время в воздушном пространстве Украины уже якобы по меньшей мере 3-4 ракеты.

Также мониторинговые каналы информируют, что россияне начали разворачивать установки с баллистикой на севере. В то же время этой ночью есть угроза пусков аэробаллистических ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К.

Обновлено в 00:55

Крылатые ракеты россиян продолжают атаковать Украину. Причем кроме угрозы крылатых ракет, был зафиксирован взлет самолетов МиГ-31К и угроза пусков аэробаллистических ракет "Кинжал".

Где фиксировались ракеты - можно посмотреть на фото ниже. В частности, под массированной атакой Киев.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:55 карта воздушных тревог имеет такой вид.