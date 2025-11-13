ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атакует Украину дронами, постоянно заходят новые группы: где угроза ударов

Четверг 13 ноября 2025 23:31
Россия атакует Украину дронами, постоянно заходят новые группы: где угроза ударов Фото: во многих регионах Украины фиксируются вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне начиная с вечера 13 ноября, снова атакует Украину дронами. Вражеские беспилотники зафиксированы уже во многих областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, первые ударные дроны в этот вечер были зафиксированы в Сумской, Одесской, Черниговской, Херсонской/Николаевской и Харьковской областях. Фиксация была в промежутке с 17:00 до 17:48.

В последующие времена дроны тоже фиксировали. Только за последний час вражеские дроны летели в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Запорожской областях. Где именно была фиксация - можно посмотреть на фото ниже.

По последнему обновлению от ПС, фиксация дронов по состоянию на 23:24 выглядит так.

Россия атакует Украину дронами, постоянно заходят новые группы: где угроза ударов

Между тем мониторинговые каналы пишут, что сегодня может быть очень большое количество беспилотников. В сети предполагали цифру около 600 единиц.

Добавим, что по состоянию на 23:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Россия атакует Украину дронами, постоянно заходят новые группы: где угроза ударов

