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В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

Вторник 31 декабря 2024 06:05
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В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам Фото: в Киевской области сбивают российские "Шахеды" (ОК "Юг")
Автор: Валерий Савицкий

В Киевской области обнаружены российские ударные дроны. Силы противовоздушной обороны уничтожают вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОГА.

Отмечается, что в воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают над их ликвидацией.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - отмечается в сообщении.

Воздушные атаки РФ

Вечером 30 декабря российские террористы начали волнами запускать в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Обстрел ударными БпЛА продолжается до сих пор.

Кроме того, около 3:00 во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Впоследствии в пригороде Киева прогремели взрывы.

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