РФ атакует Украину ракетами: есть угроза ударов по Киеву и ряду областей

Утром 31 декабря в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов. Фиксировался пуск ракет с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко .

Военные проинформировали в 07:17 об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, и заявили об угрозе применения авиационных средств поражения.

Главы ОВА ряда областей заявили об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59/69.

"Внимание! Киев - ракетная опасность! Направляйтесь в укрытия!" - говорится в объявлении начальника КГВА Сергея Попко в Telegram.

Также в Воздушных силах заявили о фиксации скоростной цели в Харьковской области, которая двигалась курсом на юг.

"Скоростная цель на границе Сумской и Харьковской областей, курс юго-западный! Управляемая авиационная ракета на Полтавщине, курсом на Миргород! Миргород - находитесь в укрытиях! Управляемая авиационная ракета в Сумской области, курсом на Полтавскую область!" - передали военные.

В 07:42 военные рассказали, что ракета фиксируется на севере Полтавщины и движется на запад, и еще одна - в Сумской области, летит в сторону Полтавской области.

Позже в ВС заявили, что ракеты были замечены на севере Черкасской области, на границе Сумской и Полтавской областей, а также на юге Черниговщины.

В 08:27 Воздушные силы сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Из-за этого, а также угрозы баллистики тревога распространилась на всю территорию Украины.

Комбинированная воздушная атака 31 декабря

Ранее сообщалось, что еще с вечера накануне российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе. Ударные беспилотники все еще фиксируются в воздушном пространстве страны.

Кроме того, около трех часов ночи объявлялось об угрозе баллистики для ряда областей, и на фоне ракетной угрозы в Киеве были слышны взрывы, в столице работала ПВО.