В Киеве слышны взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по ракетам россиян.

"Воздушная тревога продолжается. Ракетная атака! Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По данным военных, ракеты в Черкасской области меняют курс на Киевскую область.

Также ракета из Черниговской области движется курсом на Киевскую область.

Кроме того, ракета в восточной части Киевской области, курс западный.

"Киев, Васильков - находитесь в укрытиях! Еще скоростные цели на Сумщине, курс юго-западный!", - сообщают военные.