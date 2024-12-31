В Киеве были слышны взрывы на фоне угрозы баллистики, работала ПВО

В Киеве после объявления воздушной тревоги в ночь на 31 декабря из-за угрозы баллистики были слышны взрывы. В столице началась работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко .

Сирена об угрозе вражеских воздушных атак зазвучала в Киеве и ряде областей на востоке и севере страны около трех часов ночи.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения во время обстрелов.

"Киев - находитесь в укрытиях!" - заявили военные.

В КГВА заявили о работе защитников неба в столице.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в объявлении Попка в Telegram.

Отметим, что в районе столицы был слышен взрыв около 03.02. Через несколько минут был слышен еще один.

"Угроза баллистики для столицы. Находитесь в укрытиях!" - написал Киевский городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Мэр подтвердил работу сил ПВО в столице.

Обновлено: отбой тревоги

Около 03:40 в Киеве, а также в ряде областей Украины, заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак.

В Воздушных силах в 03:41 заявили об отбое угрозы по баллистике.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что с вечера, 30 декабря, был зафиксирован запуск российскими оккупантами ударных беспилотников по Украине для очередной воздушной атаки.

Дроны-камикадзе врага заходили в воздушное пространство страны как с северного, так и с южного направления. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Добавим, что БПЛА противника до сих пор наблюдается над несколькими областями.

Уже ночью, 31 декабря, в Воздушных силах заявили о ракетной угрозе. В частности, фиксировалось движение скоростной цели в районе Шостки.

Отметим, 30 декабря руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко объяснил, готовится ли Россия к новым воздушным атакам.

Ранее РБК-Украина рассказывало о вероятности ракетного обстрела на Новый год и угрозе применения оккупантами "Орешника".