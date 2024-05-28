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Силы ПВО ночью уничтожили три вражеских "Шахеда"

Вторник 28 мая 2024 07:33
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Силы ПВО ночью уничтожили три вражеских "Шахеда" Фото: силы ПВО в ночь на 28 мая уничтожили три вражеских "Шахеда" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия в ночь на 28 мая выпустила по Украине три дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Россияне уже традиционно запустили дроны из района Приморско-Ахтарск

"Ночью 28 мая 2024 года противник атаковал тремя ударными БпЛА типа Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

Вражеские беспилотники были сбиты подразделениями Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Силы ПВО ночью уничтожили три вражеских &quot;Шахеда&quot;

Атака дронов в ночь на 28 мая

Около 02:20 вторника, 28 мая Россия запустила по территории Украины беспилотники типа Shahed-131/136. Тревогу объявляли в южных и центральных областях.

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