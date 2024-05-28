В Одессе прозвучал взрыв на фоне угрозы баллистики

В Одессе сегодня, 28 мая, днем местные жители услышали взрыв. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

Стоит заметить, что до взрыва Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для южных областей. Ее могли запустить с временно оккупированного Крыма.

Также он предупредил о повторных пусках российских ракет.

Мэр рассказал о взрыве и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Удары по Одессе

Отметим, Одесса часто становится целью российских атак. Враг использует для ударов баллистические ракеты, их запускают с территории Крыма.

В частности, 29 апреля оккупанты ударили ракетой со шрапнелью по так называемому "замку Гарри Поттера" в Одессе. Там начался сильный пожар.

Из-за атаки погибли семь человек.

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