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В Одессе прозвучал взрыв на фоне угрозы баллистики

Одесса, Вторник 28 мая 2024 16:31
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В Одессе прозвучал взрыв на фоне угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Одессе во время тревоги жители услышали взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сегодня, 28 мая, днем местные жители услышали взрыв. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Мэр рассказал о взрыве и призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Также он предупредил о повторных пусках российских ракет.

Стоит заметить, что до взрыва Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики для южных областей. Ее могли запустить с временно оккупированного Крыма.

Удары по Одессе

Отметим, Одесса часто становится целью российских атак. Враг использует для ударов баллистические ракеты, их запускают с территории Крыма.

В частности, 29 апреля оккупанты ударили ракетой со шрапнелью по так называемому "замку Гарри Поттера" в Одессе. Там начался сильный пожар.

Из-за атаки погибли семь человек.

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