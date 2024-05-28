В Харькове прозвучала серия взрывов
В Харькове днем 28 мая прозвучала серия взрывов. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Харькове слышно серию взрывов", - говорится в сообщении.
Официальной информации о причинах и последствиях взрывов в Харькове пока нет.
Отметим, что сейчас в Харьковской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения Россией баллистического вооружения для южных областей из Крыма.
Кроме того, была информация о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковскую область.
Обновлено 16:56
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 16:40 оккупанты нанесли удары по населенному пункту Харьковского района.
В результате атаки возник пожар на территории фермерского хозяйства.
Предварительно пострадавших нет.
Обновлено 17:12
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, удар пришелся по Киевскому району города. КАБ поразил гаражи, в некоторых из них загорелся пожар. Предварительно без пострадавших.
Напомним, недавно в Одессе местные жители также слышали взрыв. В области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.
Также одесситов предупредили о повторных запусках российских ракет.
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