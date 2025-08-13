В Україні хочуть змінити правила відстрочки для студентів та педагогів: що відомо

Кабінет міністрів погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав студентів та педагогічних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами Гончаренка, тепер законопроєкт мають зареєструвати в Верховній Раді. І тільки потім цю пропозицію може розглянути парламент.

Відстрочка від мобілізації

Нагадаємо, що за чинним законодавством в Україні є низка категорій військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Виділяють декілька типів відстрочок:

за станом здоров’я,

за сімейними обставинами, наприклад багатодітні батьки (мають трьох і більше дітей до 18 років) або батьки-одинаки (які самостійно виховують дитину до 18 років).

у зв'язку з навчанням чи професійною діяльністю (студенти, вчителі).

Зокрема, мобілізувати студентів не можуть, якщо дотримані певні умови. Водночас деякі з тих, хто здобуває освіту, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.