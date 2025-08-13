ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні хочуть змінити правила відстрочки для студентів та педагогів: що відомо

Середа 13 серпня 2025 19:23
UA EN RU
В Україні хочуть змінити правила відстрочки для студентів та педагогів: що відомо Фото: Кабмін пропонує змінити правила відстрочки для студентів та працівників освіти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав студентів та педагогічних працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами Гончаренка, тепер законопроєкт мають зареєструвати в Верховній Раді. І тільки потім цю пропозицію може розглянути парламент.

Які зміни пропонують:

  • Відстрочка для студентів залишиться лише для тих, хто почав навчання "не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби", навчається за денною чи дуальною формою та в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується учнів закладів професійної, фахової передвищої освіти, а також студентів вишів.
  • Відстрочка для науковців і педагогів збережеться для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або працюють у закладах освіти чи наукових установах не менше ніж на 0,75 ставки.

Відстрочка від мобілізації

Нагадаємо, що за чинним законодавством в Україні є низка категорій військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Виділяють декілька типів відстрочок:

  • за станом здоров’я,
  • за сімейними обставинами, наприклад багатодітні батьки (мають трьох і більше дітей до 18 років) або батьки-одинаки (які самостійно виховують дитину до 18 років).
  • у зв'язку з навчанням чи професійною діяльністю (студенти, вчителі).

Зокрема, мобілізувати студентів не можуть, якщо дотримані певні умови. Водночас деякі з тих, хто здобуває освіту, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Мобілізація в Україні Студенти Відстрочка
Новини
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія