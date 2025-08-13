В Україні хочуть змінити правила відстрочки для студентів та педагогів: що відомо
Фото: Кабмін пропонує змінити правила відстрочки для студентів та працівників освіти (Getty Images)
Кабінет міністрів погодив пропозицію зміни до положень закону про мобілізацію, які стосуються прав студентів та педагогічних працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
За словами Гончаренка, тепер законопроєкт мають зареєструвати в Верховній Раді. І тільки потім цю пропозицію може розглянути парламент.
Які зміни пропонують:
- Відстрочка для студентів залишиться лише для тих, хто почав навчання "не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби", навчається за денною чи дуальною формою та в межах нормативного строку здобуття освіти. Це стосується учнів закладів професійної, фахової передвищої освіти, а також студентів вишів.
- Відстрочка для науковців і педагогів збережеться для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або працюють у закладах освіти чи наукових установах не менше ніж на 0,75 ставки.
Відстрочка від мобілізації
Нагадаємо, що за чинним законодавством в Україні є низка категорій військовозобовʼязаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Виділяють декілька типів відстрочок:
- за станом здоров’я,
- за сімейними обставинами, наприклад багатодітні батьки (мають трьох і більше дітей до 18 років) або батьки-одинаки (які самостійно виховують дитину до 18 років).
- у зв'язку з навчанням чи професійною діяльністю (студенти, вчителі).
Зокрема, мобілізувати студентів не можуть, якщо дотримані певні умови. Водночас деякі з тих, хто здобуває освіту, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.