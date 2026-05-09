В Украине готовят новую модель мобилизации и контрактной службы, - Сырский

Реформа комплектования и ротации

По его словам, сейчас идет работа над реализацией инициативы президента Украины Владимира Зеленского по переходу к контрактной модели.

Сырский уже определил задачу Генштаба подготовить конкретные предложения по новым форматам такой службы.

"Отдельное внимание уделяем вопросам мобилизации и рекрутинга", - подчеркнул он.

Кроме того, уже разработана и подписана инструкция, регулирующая сроки пребывания бойцов на "нуле" - обязательная замена военнослужащих на передовых позициях должна происходить не позднее чем через два месяца пребывания. Дополнительно предусмотрен один месяц на ротацию.

Ситуация на фронте и потери врага

Ситуация на линии соприкосновения остается сложной, поскольку противник активизировал наступления почти по всему фронту. Наиболее напряженным является Покровское направление, где РФ сосредоточила около 106 тысяч личного состава.

Несмотря на давление, украинские силы продолжают операцию в Курской области и истощают врага. По данным Главкома, ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военных убитыми и ранеными.

"Залог успеха - именно в активной обороне и инициативе на поле боя. Это позволяет истощать противника и восстанавливать позиции", - подытожил Сырский.

Дальнобойные удары

В течение апреля Силы обороны усилили ракетно-дроновое давление на тыловые объекты РФ.

Приоритетами остаются нефтепереработка, логистика ГСМ и предприятия ВПК. В частности, средствами Deep Strike было поражено 84 цели в глубине территории России.