Сырский инициирует повышение выплат военным инструкторам

В Украине планируют обновить систему подготовки военных и существенно усилить роль инструкторов.

Проверка учебных подразделений Главнокомандующий ВСУ посетил учебные подразделения одной из бригад десантно-штурмовых войск. Он ознакомился с условиями проживания, материально-технической базой и организацией подготовки. По словам Сырского, общий уровень занятий является высоким. Инструкторский состав имеет реальный боевой опыт, а сама подготовка постоянно адаптируется к изменениям в тактике современного боя. Во время проверки военнослужащие успешно обезвредили учебный FPV-дрон за считанные секунды. Это демонстрирует эффективность подготовки по противодействию ударным беспилотникам. Усиление инструкторского звена Во время совещания с участием представителей Сил обороны обсудили проблемные вопросы системы подготовки. Особое внимание уделили доукомплектованию инструкторских должностей. Для контроля качества учебных программ в первом квартале 2026 года работали 35 экспертных групп. Кроме того, продолжается подготовка инструкторов в Украине и за рубежом. Фото: Сырский анонсировал усиление инструкторского состава (t.me/osirskiy) "Профессиональный инструктор - это подготовленный солдат. А подготовленный солдат - это сохраненная жизнь, выполненное боевое задание и сильное государство", - подчеркнул Сырский. Военное руководство планирует поднять вопрос повышения денежного обеспечения инструкторов перед Министерством обороны.