ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сырский инициирует повышение выплат военным инструкторам

17:51 06.05.2026 Ср
2 мин
Главнокомандующий ВСУ отметил важность профессиональных инструкторов
aimg Сергей Козачук
Сырский инициирует повышение выплат военным инструкторам Фото: Сырский анонсировал усиление инструкторского состава (t.me/osirskiy)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Украине планируют обновить систему подготовки военных и существенно усилить роль инструкторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Читайте также: Сырский озвучил задачи украинской армии и свой личный приоритет

Проверка учебных подразделений

Главнокомандующий ВСУ посетил учебные подразделения одной из бригад десантно-штурмовых войск. Он ознакомился с условиями проживания, материально-технической базой и организацией подготовки.

По словам Сырского, общий уровень занятий является высоким. Инструкторский состав имеет реальный боевой опыт, а сама подготовка постоянно адаптируется к изменениям в тактике современного боя.

Во время проверки военнослужащие успешно обезвредили учебный FPV-дрон за считанные секунды. Это демонстрирует эффективность подготовки по противодействию ударным беспилотникам.

Усиление инструкторского звена

Во время совещания с участием представителей Сил обороны обсудили проблемные вопросы системы подготовки. Особое внимание уделили доукомплектованию инструкторских должностей.

Для контроля качества учебных программ в первом квартале 2026 года работали 35 экспертных групп. Кроме того, продолжается подготовка инструкторов в Украине и за рубежом.

Фото: Сырский анонсировал усиление инструкторского состава (t.me/osirskiy)

"Профессиональный инструктор - это подготовленный солдат. А подготовленный солдат - это сохраненная жизнь, выполненное боевое задание и сильное государство", - подчеркнул Сырский.

Военное руководство планирует поднять вопрос повышения денежного обеспечения инструкторов перед Министерством обороны.

Сырский озвучил задачи украинской армии

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем пехоты и отметил, что главной задачей украинской армии является максимальное сохранение жизней бойцов.

По его словам, этого результата удается достигать благодаря широкому использованию современных технологий и эффективной выучке.

Кроме того, для улучшения условий службы и сохранения боеспособности подразделений, ранее главком подписал приказ о новых правилах ротаций. Согласно этому документу, военные на передовой будут находиться не более 2 месяцев с последующей обязательной заменой.

Подробнее о том, как работают новые правила ротаций, сколько бойцы теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов, читайте в нашем материале.

В контексте текущих изменений вопрос материального и денежного обеспечения инструкторов, которые готовят личный состав, рассматривается как важный шаг для повышения мотивации и сохранения качественного кадрового потенциала армии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Зарплата в Украине Война в Украине Александр Сырский
Новости
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет