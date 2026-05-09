В Україні готують нову модель мобілізації та контрактної служби, - Сирський

Реформа комплектування та ротації

За його словами, наразі триває робота над реалізацією ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо переходу до контрактної моделі.

Сирський вже визначив завдання Генштабу підготувати конкретні пропозиції щодо нових форматів такої служби.

"Окрему увагу приділяємо питанням мобілізації та рекрутингу", - наголосив він.

Крім того, вже розроблено та підписано інструкцію, яка регулює терміни перебування бійців на "нулі" - обов’язкова заміна військовослужбовців на передових позиціях має відбуватися не пізніше ніж через два місяці перебування. Додатково передбачено один місяць на ротацію.

Ситуація на фронті та втрати ворога

Ситуація на лінії зіткнення залишається складною, оскільки противник активізував наступи майже по всьому фронту. Найбільш напруженим є Покровський напрямок, де РФ зосередила близько 106 тисяч особового складу.

Попри тиск, українські сили продовжують операцію в Курській області та виснажують ворога. За даними Головкома, щодня російська армія втрачає не менш як тисячу військових убитими та пораненими.

"Запорука успіху - саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника та відновлювати позиції", - підсумував Сирський.

Далекобійні удари

Протягом квітня Сили оборони посилили ракетно-дроновий тиск на тилові об'єкти РФ.

Пріоритетами залишаються нафтопереробка, логістика ПММ та підприємства ВПК. Зокрема, засобами Deep Strike було уражено 84 цілі в глибині території Росії.