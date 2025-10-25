Доллар в Украине подскочил до 42 гривен: почему курс снова растет

В Украине начал активно дорожать доллар. В октябре официальный курс валюты повысился более чем на 70 копеек – до 41,9 гривны.

Почему дорожает доллар, каким будет курс до конца года и как на него влияет позиция Международного валютного фонда – в материале РБК-Украина .

С октября 2023 года в Украине действует режим управляемой гибкости курса доллара США. Это означает, что стоимость валюты определяется в результате торгов на межбанковском валютном рынке, но Национальный банк может выходить на рынок, чтобы не допускать резких колебаний.

Если доллар активно покупают, НБУ может продать валюту, чтобы покрыть часть спроса и не допустить роста стоимости иностранной денежной единицы. В большинстве случаев он так и делает - НБУ продает доллар из своих резервов, чтобы сдержать девальвацию гривны.

Самый дорогой доллар в 2025 году был в январе – 42,8 гривны, а самый дешевый в апреле – 41,08. Летом курс американской валюты вырос и в июне достигал 41,87 гривны, но в августе доллар снова ослаб и до октября колебался в пределах 41,20–41,30 гривны. В октябре американская валюта в очередной раз начала расти.

Официальный курс доллара США по отношению к гривне в 2025 году (фото НБУ)

Если 1 октября Национальный банк Украины оценивал американскую валюту в 41,14 гривны, то 24 октября курс составлял уже 41,89 гривны к доллару. Это далеко до январских показателей, но больше максимума, который был летом.

"В октябре НБУ несколько изменил свою тактику продажи резервов. Поэтому, мы могли наблюдать движение курса доллара на гривну на межбанковском рынке от 41,20 до уровня 41,7–41,8", - пояснил руководитель по продажам АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии РБК-Украина.

В частности 13–17 октября на межбанковском рынке наблюдался значительный дефицит доллара. За четыре рабочих дня он достиг 361 миллион долларов, а 17 октября мог превысить 500 миллионов долларов. Для покрытия спроса НБУ продал из международных резервов 603 миллиона долларов. Это на 18% меньше, чем неделей ранее, и ниже среднего уровня валютных интервенций.

"НБУ не спешил продавать много валюты и сдерживать курс, а наоборот ослаблял гривну", - отметили в аналитики инвесткомпании ICU и добавили, что Нацбанк продолжает переговоры с Международным валютным фондом, который предлагает политику управляемого ослабления гривны.

Каким курс видит МВФ

Международный валютный фонд настаивает на девальвации национальной валюты, сообщают источники Bloomberg, знакомые с ходом переговоров между МВФ и НБУ. Ослабление курса гривны могло бы помочь улучшить финансовую ситуацию Украины, увеличив бюджетные поступления в национальной валюте, считают представители фонда.

МВФ хочет, чтобы Украина согласилась на девальвацию гривны на фоне переговоров о новом пакете финансирования, который может составить около 8 миллиардов долларов.

В то же время в Национальном банке выступают против такого шага, указывая на риски роста инфляции и негативной реакции общества.

Пункт обмена валют (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Одна из главных задач НБУ – по результатам года снизить инфляцию до целевого уровня около 5% в год. Поэтому регулятор в курсовой политике также учитывает этот фактор, пояснила директор аналитического департамента и главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

Консультации и обсуждение экономической политики между центробанками стран и представителями МВФ – это обычная практика и каждый участник в процессе аргументирует свое видение, заверила Белан. "Это двустороннее движение и стороны всегда приходят к общему знаменателю", - добавила эксперт.

Примечательно, что в своем октябрьском прогнозе МВФ пересмотрел прогноз курса доллара к гривне в сторону укрепления последней в этом году и большего ослабления в последующие годы. Аналитики МВФ считают, что в 2025 году среднегодовой курс национальной валюты составит 42,3 гривны за доллар против 42,5 гривны, которые прогнозировались в апреле. Ожидается, что к 2030 году курс национальной валюты достигнет 51,3 гривны за доллар.

Какие факторы толкают курс вверх

Позиция МВФ по валютной политике и рыночные ожидания относительно возможной девальвации гривны уже подогревают спрос на валюту и могут повлиять на дальнейшие решения НБУ, считает Юрий Крохмаль из "Банка Авангард".

"С экономической точки зрения, более высокий курс доллара сейчас точнее отражал бы ситуацию с торговым балансом и помог бы избежать давления на валютные резервы", - добавил он

Осенью импортеры активнее покупают валюту, в частности для закупки топлива и это повышает спрос на доллар, отметил эксперт. "Но НБУ по-прежнему остается ключевым продавцом валюты на рынке и имеет решающее влияние на динамику курса и его равновесный уровень", - подчеркнул банкир.

Российские удары по энергетической инфраструктуре повышают расходы украинских производителей, что также может влиять на уровень инфляции и курс. Но в то же время Украина получает значительную финансовую помощь от партнеров, а золотовалютные резервы находятся на рекордных уровнях, что помогает компенсировать значительные колебания курса объяснила Билан.

"Внешнее финансирование позволило НБУ покрыть спрос на валюту и нарастить резервы до исторического максимума 47 млрд долларов", - отметил руководитель проектов и программ инвестиционного направления "Ощадбанка" Сергей Ляшенко в комментарии РБК-Украина.

Каким будет курс доллара

Эксперты сходятся во мнении, что вероятно НБУ продолжит политику сдержанной девальвации гривны. "Ожидания участников рынка сейчас консолидируются вокруг уровней 42–42,50 гривны за доллар", - прогнозирует Крохмаль.

Замедление темпов инфляции может позволили Нацбанку незначительно ослабить гривну относительно доллара, считают в "Ощадбанке". "По нашим оценкам на конец года курс будет в диапазоне 41,50–42,70 гривны за доллар" - добавил Ляшенко.

Аналитики Dragon Capital ожидают, что до конца года НБУ позволит курсу гривны незначительно ослабиться, что объясняется сезонным ростом спроса на иностранную валюту."Вряд ли курс пересечет отметку 43 гривны за доллар", - прогнозирует Билан.