МВФ улучшил прогноз по курсу: когда доллар будет стоить 50 гривен
Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогнозе World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
- 2025 год - 42,3 грн/доллар (прогноз за апрель - 42,5 грн/доллар)
- 2026 год - 45,4 грн/доллар (прогноз за апрель - 45,6 грн/доллар)
- 2027 год - 47,5 грн/доллар (прогноз за апрель - 47,5 грн/доллар)
- 2028 год - 48,7 грн/доллар (прогноз за апрель - 48,9 грн/доллар)
- 2029 год - 50,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 50,1 грн/доллар)
- 2030 год - 51,3 грн/доллар (прогноз за апрель - 50,6 грн/доллар)
Прогноз по росту экономики
МВФ сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2025 году на уровне 2,0%. Ожидается, что ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%, в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.
Это соответствует базовому сценарию МВФ, по которому война России против Украины закончится в конце 2025 года.
Курс в бюджете
В бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар. Однако правительство существенно улучшило прогноз курса доллара при подготовке проекта бюджета на 2026 год. Теперь средний курс в 2025 году ожидается на уровне 42,4 грн/доллар.
Напомним, 15 сентября Кабмин подал в Раду проект бюджета 2026 год. Он подготовлен по сценарию 2, который предусматривает более длительную войну.
В проекте госбюджета на 2026 год средний курс составляет 45,7 грн/доллар.