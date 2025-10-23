ua en ru
НБУ пояснил рост курса доллара в последнее время

Украина, Четверг 23 октября 2025 15:46
UA EN RU
НБУ пояснил рост курса доллара в последнее время Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

Валютный рынок остается контролируемым

По словам Гелетия, ситуация на валютном рынке в октябре не претерпела существенных изменений. "Динамика курса гривны к доллару определяется, безусловно, рыночной ситуацией. Это изменение баланса спроса и предложения. В последнее время мы наблюдаем увеличение чистого спроса", - отметил он.

Он пояснил, что определенное влияние имеют сезонные факторы, а также завершение действия ситуативных факторов, которые поддерживали рынок в сентябре - в частности продажа валюты благотворительными организациями и энергетическими компаниями.

В то же время, добавил он, в наличном сегменте сохраняется предложение от фермерских хозяйств и крупных агропромышленных предприятий.

Приоритет НБУ - стабильность и управляемая гибкость

"Наш приоритет сохраняется неизменным - это сохранение устойчивой, контролируемой ситуации на валютном рынке", - подчеркнул Гелетий. Он напомнил, что Нацбанк придерживается стратегии управляемой гибкости обменного курса, которая закреплена в программных документах.

Чиновник также рассказал, что с начала года гривна демонстрировала как укрепление, так и умеренную девальвацию.

"С начала текущего месяца девальвация составляет 1,5%, но с начала года ревальвация гривны составляет 0,65%. То есть гривна движется и в сторону укрепления, и ослабления, в зависимости от рыночных факторов", - отметил заместитель главы НБУ.

Интервенции снижаются, рынок работает стабильно

По словам Гелетия, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а доля операций без участия Нацбанка растет. "Мы наблюдаем положительную динамику - в сентябре доля операций без участия НБУ достигла более 60%, сейчас это 55%, стабильно более 50% в течение последних месяцев", - сообщил он.

По его словам, объемы валютных интервенций НБУ уменьшились. "По результатам сентября это было 2,4 млрд долларов, тогда как в начале года - более 3 млрд. Мы и в дальнейшем будем придерживаться нашего подхода, чтобы обеспечить стабильность курса и снижение инфляции до цели 5%", - подытожил Гелетий.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос до максимума с начала августа - 41,75 гривен.

Курс доллара на 24 октября вырос до максимума с начала января - 41,89 гривен.

