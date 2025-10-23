ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс доллара вырос до максимума с конца января

Украина, Четверг 23 октября 2025 16:01
UA EN RU
Курс доллара вырос до максимума с конца января Фото: курс доллара вырос на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с конца января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,897 гривен за 1 доллар (+0,1420 грн).

Выше курс был только 30 января 2025 года - 41,9294 грн/доллар.
Курс доллара вырос до максимума с конца января

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,5502 гривен за 1 евро (+0,1812 грн).
Курс доллара вырос до максимума с конца января

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,90-41,93 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс доллара вырос до максимума с конца января

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 42,10 гривен, евро до 49,0 гривен.

Комментарий НБУ

Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, динамика курса гривны к доллару определяется рыночной ситуацией.

"Это изменение баланса спроса и предложения. В последнее время мы наблюдаем увеличение чистого спроса", - отметил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию