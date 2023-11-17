В Украине не допустили растрату около 2 млн гривен компанией "Нафтогаза"

Одна из компаний "Нафтогаза" могла растратить около 2 миллионов гривен государственных средств на насосы и компрессоры. Такую невыгодную закупку не допустили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины в Telegram .

По информации источников РБК-Украина, речь идет об ООО "Техно-билд Украина".

В БЭБ уточняют, что компания "Нафтогаза" объявила тендер на закупку насосов и компрессоров. Но, по данным БЭБ, победитель торгов предоставил неправдивую информацию, в том числе о своем опыте в поставках оборудования.

"На основании выявленных рисков, с целью предотвращения растрат бюджетных средств, аналитики направили письмо и рекомендовали заказчику отклонить тендерное предложение", - отмечают в Бюро.

После таких рекомендаций сотрудники госкомпании пересмотрели условия и процедуру проведения закупки и отменили ее.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала бывшего чиновника министерства обороны, который закупил некачественную форму для военных на миллиард гривен.

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