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В Украине не допустили растрату около 2 млн гривен компанией "Нафтогаза"

Киев, Пятница 17 ноября 2023 16:55
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В Украине не допустили растрату около 2 млн гривен компанией "Нафтогаза" Фото: в Украине не допустили растрату около 2 млн гривен компанией "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Одна из компаний "Нафтогаза" могла растратить около 2 миллионов гривен государственных средств на насосы и компрессоры. Такую невыгодную закупку не допустили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины в Telegram.

По информации источников РБК-Украина, речь идет об ООО "Техно-билд Украина".

В БЭБ уточняют, что компания "Нафтогаза" объявила тендер на закупку насосов и компрессоров. Но, по данным БЭБ, победитель торгов предоставил неправдивую информацию, в том числе о своем опыте в поставках оборудования.

"На основании выявленных рисков, с целью предотвращения растрат бюджетных средств, аналитики направили письмо и рекомендовали заказчику отклонить тендерное предложение", - отмечают в Бюро.

После таких рекомендаций сотрудники госкомпании пересмотрели условия и процедуру проведения закупки и отменили ее.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала бывшего чиновника министерства обороны, который закупил некачественную форму для военных на миллиард гривен.

Также мы писали, что в Киеве расследуют растрату государственных средств на ремонт укрытий.

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Нафтогаз Украины Бюро экономической безопасности
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