В Киеве расследуют растрату средств на ремонт укрытий

Прокуратура вместе с правоохранителями расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры расследуют факты неправомерных действий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления. Предварительно они в сговоре с подрядчиками осуществили завладение бюджетными средствами, выделенными на ремонт и укомплектование укрытий и сооружений гражданской защиты в Киеве.

По данным КГГА, в 2022-2023 г.г. из городского бюджета на обустройство укрытий выделено 1,2 млрд гривен.

"В рамках следствия собраны доказательства, подтверждающие преступные действия и сговор заказчиков работ с победителями тендеров, направленные на растрату и завладение бюджетными средствами при реконструкции объектов укрытия", - говорится в сообщении.

При осмотре только одного из объектов гражданской защиты в Святошинском районе правоохранители и эксперты зафиксировали факты невыполнения работ в полном объеме, неудовлетворительное их выполнение, использование некачественных легковоспламеняющихся, пожароопасных материалов с завышением их стоимости более чем на 1 миллион гривен.

"Сегодня, 02.06.2023, в указанном производстве следователи СУ ГУНП в г. Киеве совместно с оперативными работниками УСС в г. Киеве ДСР НПУ продолжают осмотры ряда укрытий и сооружений гражданской защиты, расположенных на территории города Киева (фото добавляются)", - сообщили в прокуратуре.

Также по аналогичным фактам хищения бюджетных средств при ремонте объектов гражданской защиты осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам органами досудебного расследования Деснянского, Подольского, Голосеевского и Соломенского районов Киева.

"Правоохранительные органы столицы проводят системную работу по документированию фактов растраты и завладения бюджетными средствами, которые выделялись на ремонт укрытий и сооружений гражданской защиты как должностными лицами, так и субъектами хозяйствования", - рассказали в СБУ.

Фото: укрытия Киева (t.me/kyiv_pro_office)

Трагедия из-за закрытого укрытия в Киеве

Вчера ночью россияне в очередной раз обстреляли Киев. Наши защитники сбили все вражеские ракеты, однако из-за падения обломков погибли три человека - они хотели попасть к укрытию, но не смогли этого сделать, ведь оно было закрыто.

После этого в Киеве приняли решение о круглосуточном доступе к укрытиям.

Реакция Зеленского

Президент Украины заявил, что укрытия должны быть открыты круглосуточно. Обеспечить их наличие и доступность – это обязанность местных властей.

Он также пообещал, что все виновные в гибели трех человек в Киеве из-за закрытого укрытия понесут наказание. Зеленский добавил, что из-за этой ситуации "может быть нокаут".

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