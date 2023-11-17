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В Україні не допустили розтрату близько 2 млн гривень компанією "Нафтогазу"

Київ, П'ятниця 17 листопада 2023 16:55
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В Україні не допустили розтрату близько 2 млн гривень компанією "Нафтогазу" Фото: в Україні не допустили розтрату близько 2 млн гривень компанією "Нафтогазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Одна з компаній "Нафтогазу" могла витратити близько 2 мільйонів гривень державних коштів на насоси та компресори. Такої невигідної закупівлі не допустили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України в Telegram.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про ТОВ "Техно-білд Україна".

У БЕБ уточнюють, що компанія "Нафтогазу" оголосила тендер на закупівлю насосів та компресорів. Але, за даними БЕБ, переможець торгів надав неправдиву інформацію, зокрема про свій досвід у постачанні обладнання.

"На підставі виявлених ризиків, з метою запобігання розтраті бюджетних коштів, аналітики направили лист і рекомендували замовнику відхилити тендерну пропозицію", - зазначають у Бюро.

Після таких рекомендацій співробітники держкомпанії переглянули умови та процедуру проведення закупівлі та скасували її.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України затримала колишнього чиновника міністерства оборони, який закупив неякісну форму для військових на мільярд гривень.

Також ми писали, що у Києві розслідують розтрату державних коштів на ремонт укриттів.

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Нафтогаз України Бюро економічної безпеки
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