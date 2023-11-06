Закупил некачественную форму на 1 млрд. СБУ задержала экс-замминистра обороны

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра обороны из-за растраты почти 1 млрд грн при закупке формы для военных. Речь идет о Вячеславе Шаповалове.

В частности, как стало известно изданию, речь идет о Вячеславе Шаповалове.

В конце января 2023 года Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, уволился с должности.

Детали дела

По данным СБУ, в 2022 году он, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

"Военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - отмечают в ведомстве.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю Министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику - бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

В настоящее время оба находятся под стражей. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Детали скандала

Напомним, СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты питания для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза в сравнении с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

По "горячим следам" Минобороны обратилось в СБУ и начало расследование из-за скандала с завышенными ценами во время закупок для военных.

24 января стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

А 25 января уволили с должности и директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.