В Украине будут производить винтовки по стандартам НАТО

Компания "Украинская оборонная промышленность" заключила соглашение с чешской компанией Česká zbrojovka a.s. и дочерней компанией Colt CZ Group SE, подписав договор о передаче лицензии.

Теперь в Украине будут производить винтовки стандарта НАТО, в частности, модель CZ BREN 2.

Эту винтовку используют военные и правоохранители многих стран, например, армия Чехии и Португалии, Оперативная группа французской национальной жандармерии (GIGN), польская пограничная служба, румынская жандармерия и т.д.

Проект передачи технологий производства CZ BREN 2 представлен на первом международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве в конце сентября 2023 года.

Оружие украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.