RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине будут производить винтовки по стандартам НАТО

Фото: "Укроборонпром" будет производить винтовки по стандартам НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО. Речь идет о винтовках CZ BREN 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Компания "Украинская оборонная промышленность" заключила соглашение с чешской компанией Česká zbrojovka a.s. и дочерней компанией Colt CZ Group SE, подписав договор о передаче лицензии.

Теперь в Украине будут производить винтовки стандарта НАТО, в частности, модель CZ BREN 2.

Эту винтовку используют военные и  правоохранители многих стран, например, армия Чехии и Португалии, Оперативная группа французской национальной жандармерии (GIGN), польская пограничная служба, румынская жандармерия и т.д.

Проект передачи технологий производства CZ BREN 2 представлен на первом международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве в конце сентября 2023 года.

Оружие украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОУкроборонпромОружие в Украине