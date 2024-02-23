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В Україні будуть виробляти гвинтівки за стандартами НАТО

Фото: "Укроборонпром" вироблятиме гвинтівки за стандартами НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні будуть виробляти стрілецьку зброю за стандартами НАТО. Йдеться про гвинтівки CZ BREN 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

Компанія "Українська оборонна промисловість" уклало угоду з чеською компанією Česká zbrojovka a.s. та дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії. 

Тепер в Україні будуть виробляти гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2.

Цю гвинтівку використовують військові та правоохоронці багатьох країн, наприклад, армія Чехії та Португалії, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.

Проєкт передачі технологій виробництва CZ BREN 2 був представлений на першому міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) в Києві наприкінці вересня 2023 року.

Зброя українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

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