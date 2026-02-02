В чем сложность сбивания российской баллистики: Игнат объяснил нюансы

Российские массированные атаки по Украине часто сочетают сразу несколько типов воздушных угроз - баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. При таких условиях даже современные системы ПВО работают на пределе возможностей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Patriot вынужден "выбирать" цели

По словам Игната, во время атак на крупные города, в частности Киев, противник одновременно применяет различные средства поражения.

"Представьте себе систему Patriot, когда она работает против баллистики. Ее радар смотрит в одну сторону и вынужден перехватывать баллистические ракеты, а их может быть десять и более. А с другой стороны в это время в направлении комплекса летят крылатые ракеты и "шахеды", - пояснил он.

Именно поэтому для защиты крупных городов необходима не одна система ПВО. Кроме того, сами комплексы Patriot также нуждаются в прикрытии.

Взаимодействие ПВО и авиации

Игнат отметил, что ключевую роль играет координация между всеми органами военного управления и подразделениями.

Когда активно работают наземные средства противовоздушной обороны, украинская авиация - самолеты и вертолеты - не может действовать в этом же воздушном пространстве, чтобы избежать дружественного огня.

"Наша авиация может перехватывать вражеские ракеты или БПЛА в других областях или на подступах, еще до входа в зону действия наземной ПВО", - отметил он.

Дефицит ракет и проблемы с перезарядкой

Отдельной проблемой остается нехватка зенитных ракет. Во время мощных атак комплексы NASAMS или IRIS-T иногда просто не успевают перезаряжаться.

"Наши люди работают быстро и научились осваивать эти комплексы. Но вопрос в другом - было бы чем перезаряжаться", - подчеркнул Игнат.

Он признал, что случались ситуации, когда некоторые комплексы фактически оставались без боекомплекта.

"Не открою тайну: стоит NASAMS, а в пусковой вместо шести ракет - только две. Остальные приходилось рассредоточивать, чтобы прикрыть большую территорию", - пояснил представитель Воздушных сил.

Почему сложно сбивать "Искандер-М"

По словам Игната, баллистические ракеты типа "Искандер-М" опускаются на цель почти вертикально и на чрезвычайно высокой скорости, при этом совершая маневры.

Patriot способен перехватывать баллистику в радиусе до 25 километров. За это короткое время система должна обнаружить цель и точно рассчитать точку встречи зенитной ракеты с вражеской.

"Когда "Искандер-М" маневрирует, это затрудняет определение точки схода. Здесь и возникает проблематика", - отметил он.

Эту проблему, по словам Игната, партнерам озвучивали еще более года назад, ведь Россия постоянно совершенствует свою тактику.

Удается ли сбивать баллистику

Несмотря на сложности, украинская ПВО демонстрирует результат.

"Как видим из последних ночных обстрелов, баллистические "Искандеры-М", а также ракеты С-300 и С-400 сбиваются", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что Россия иногда применяет зенитные ракеты С-300 и С-400 в качестве ударных, чтобы сэкономить более дорогие "Искандеры", поскольку таких ракет у противника остается много.