Федоров назвал срок, который может изменить ход войны, но есть важное условие

Министр обороны назвал конкретный срок, который может изменить ход войны - и он зависит от того, как быстро будут действовать партнеры.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Politico рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, Украина имеет "кратковременную возможность", которую нельзя упустить. Суть: запустить новый цикл военных инноваций, прежде чем Россия успеет приспособиться к нынешнему.

"Нам нужен следующий уровень помощи, чтобы довести дело до конца. Если у нас будет достаточно ресурсов, чтобы запустить новый цикл военных инноваций до того, как Россия приспособится к нынешнему, это даст нам еще примерно шесть месяцев преимущества", - сказал Федоров.

Что нужно Украине

Министр отметил конкретные приоритеты - те виды вооружений, которые наиболее нужны на передовой:

ракеты-перехватчики

недорогие ракеты и крылатые ракеты

беспилотники с реактивными двигателями

"Наша кампания по нанесению ударов преследует цель защитить нашу пехоту, остановить продвижение россиян и помешать их поставке. Россияне уже чувствуют это. На некоторых участках фронта они замедлили темпы", - отметил он.

Федоров привел конкретный пример, как должна выглядеть помощь. Дания переориентировала заказы из обычных 155-миллиметровых снарядов на варианты с увеличенной дальностью - более эффективные на передовой.

"Они быстро подписали контракт и осуществили первую поставку всего через неделю. Если есть желание и силы преодолеть бюрократию, все возможно", - сказал министр.

Деньги - на нужды Украины

Федоров подчеркнул: подход к помощи нужно изменить. Важно финансировать то, что реально нужно Украине, а не то, что удобно предоставлять странам-донорам.

По его словам, совместно с международными партнерами уже удалось перенаправить миллиарды долларов именно на самые актуальные нужды.

Кроме оружия Украина работает над совершенствованием противовоздушной обороны, мобилизационной реформой и повышением зарплат военным. Да и эти изменения нуждаются в средствах.

"Сегодня украинская армия является наиболее подготовленной в Европе. Где еще можно найти войска, способные уничтожать от 30 000 до 35 000 российских солдат ежемесячно?" - добавил Федоров.

Чем быстрее партнеры предоставят оружие, тем больше государственных средств высвободится для повышения выплат бойцам - таков расчет министра.

Первый транш от ЕС уже поступил

Напомним, 30 июня в специальный фонд госбюджета Украины поступило 3,9 миллиарда евро от Евросоюза - первый оборонный транш в рамках программы Ukraine Support Loan.

Средства будут направлены на нужды оборонно-промышленного комплекса и срочные фронтовые поставки.