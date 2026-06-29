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Украина обсуждает с Францией лицензию на производство ракет SCALP, - Федоров

22:37 29.06.2026 Пн
2 мин
Что удалось согласовать с Францией?
aimg Мария Науменко
Украина обсуждает с Францией лицензию на производство ракет SCALP, - Федоров Фото: французская крылатая ракета SCALP (Getty Images)
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Украина продвигается в переговорах с Францией о получении лицензии на производство ракет SCALP. Появился первый прогресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Министра, во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию он обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном возможность передачи Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP.

"Во время визита нашего президента во Францию был очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности шеринга лицензии на SCALP в нашу страну, ракеты. И сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу, уточняются все детали", - заявил Федоров.

Он отметил, что в этом направлении уже есть прогресс, однако говорить о конкретных результатах пока рано. Стороны должны урегулировать вопросы интеллектуальной собственности, запуска производства и другие юридические и технические нюансы.

Федоров также сообщил, что продолжаются переговоры с США по получению лицензий на производство вооружения.

"На уровне СНБО продолжается разговор с американскими партнерами по этому поводу. Мы пока не можем никаких деталей анонсировать. Но вообще это беспрецедентно, что это было анонсировано, и то, что вообще начались такие разговоры", - отметил он.

Отдельно министр подчеркнул, что по ракетам SCALP уже началось более детальное обсуждение.

"То есть это первые шаги. Осторожно, мы продолжаем поддерживать эти коммуникации для того, чтобы получить результат", – добавил Федоров.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает делать ставку на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, государство работает над масштабированием производства дальнобойного вооружения, в частности, через "датскую модель" финансирования и другие механизмы поддержки украинских производителей.

Напомним, Украина активно расширяет международное сотрудничество в оборонной сфере. В частности, реализуются совместные проекты по производству вооружения с европейскими партнерами, а немецкий концерн MBDA уже заключил стратегическое соглашение с "Украинской бронетехникой" по развитию дальнобойных ударных систем.

В то же время еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс назвал украинский оборонно-промышленный комплекс одним из самых инновационных в Европе и призвал активнее интегрировать его в европейскую оборонную промышленность.

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