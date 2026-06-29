Украина обсуждает с Францией лицензию на производство ракет SCALP, - Федоров
Украина продвигается в переговорах с Францией о получении лицензии на производство ракет SCALP. Появился первый прогресс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова, передает "Интерфакс-Украина".
По словам Министра, во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию он обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном возможность передачи Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP.
"Во время визита нашего президента во Францию был очень хороший разговор с президентом Макроном о возможности шеринга лицензии на SCALP в нашу страну, ракеты. И сейчас продолжается разговор и с правительством, и с компанией по этому поводу, уточняются все детали", - заявил Федоров.
Он отметил, что в этом направлении уже есть прогресс, однако говорить о конкретных результатах пока рано. Стороны должны урегулировать вопросы интеллектуальной собственности, запуска производства и другие юридические и технические нюансы.
Федоров также сообщил, что продолжаются переговоры с США по получению лицензий на производство вооружения.
"На уровне СНБО продолжается разговор с американскими партнерами по этому поводу. Мы пока не можем никаких деталей анонсировать. Но вообще это беспрецедентно, что это было анонсировано, и то, что вообще начались такие разговоры", - отметил он.
Отдельно министр подчеркнул, что по ракетам SCALP уже началось более детальное обсуждение.
"То есть это первые шаги. Осторожно, мы продолжаем поддерживать эти коммуникации для того, чтобы получить результат", – добавил Федоров.
В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает делать ставку на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, государство работает над масштабированием производства дальнобойного вооружения, в частности, через "датскую модель" финансирования и другие механизмы поддержки украинских производителей.
Напомним, Украина активно расширяет международное сотрудничество в оборонной сфере. В частности, реализуются совместные проекты по производству вооружения с европейскими партнерами, а немецкий концерн MBDA уже заключил стратегическое соглашение с "Украинской бронетехникой" по развитию дальнобойных ударных систем.
В то же время еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс назвал украинский оборонно-промышленный комплекс одним из самых инновационных в Европе и призвал активнее интегрировать его в европейскую оборонную промышленность.