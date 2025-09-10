Легендарный украинский "Иисус" завершил карьеру футболиста: что известно

Бывший защитник "Шахтера", "Барселоны" и сборной Украины Дмитрий Чигринский официально завершил карьеру футболиста. Теперь он начинает новый этап в своей жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram агента футболиста Александр Панкова.

Чигринский завершил карьеру футболиста: что дальше

По словам Панкова, Чигринский официально завершил восьмилетнее сотрудничество с агентом как игрок и перешел на тренерскую должность.

"Иисус" (это прозвище было ему дано из-за его длинных волос и внешности, которая напоминала образ Иисуса Христа) стал ассистентом в штабе известного испанского специалиста Маноло Хименеса в "Арисе" (Салоники).

"Под руководством испанца Чигринский был успешным футболистом, а сейчас начинает как молодой тренер. Я уверен, что у него очень большое тренерское будущее, и этот первый шаг - максимально качественный и перспективный", - отметил Панков.

Отметим, что с лета 2024 года Чигринский был без клуба. Зимой 2025-го он неожиданно присоединился к тренировочному лагерю "Александрии" в Турции.

Уже тогда его появление вызвало волну слухов о возможном завершении игровой карьеры и начале тренерского пути.

Однако тогда Панков объяснил журналистам, что Чигринский "приехал на практику, наблюдал за тренировочным процессом, смотрел, как работает штаб Руслана Ротаня".

Кроме того, Дмитрий тренировался и "помогал Руслану Петровичу некоторыми советами".

Кто такой Дмитрий Чигринский

Свою футбольную карьеру Дмитрий начал в молодежной академии "Карпат" (Львов). Профессиональную карьеру защитник начал в запорожском "Металлурге", после чего перешел в донецкий "Шахтер".

Именно в этом клубе он провел самый успешный этап своей карьеры, получив ряд трофеев, в частности Кубок УЕФА в 2009 году.

В 2009 году, после впечатляющей игры за "горняков", Чигринский перешел в один из сильнейших клубов мира - испанскую "Барселону", которую тогда тренировал Пеп Гвардиола. Он стал первым украинцем, который играл за каталонский клуб.

После возвращения в Украину он выступал за "Шахтер", а затем играл за "Днепр". Последние годы своей карьеры Дмитрий провел в Греции, где играл за клубы АЕК и "Ионикос".

Чигринский регулярно вызывался в состав сборной Украины. Он принимал участие в матчах национальной команды на Чемпионате мира-2006, где наша команда дошла до четвертьфинала. Всего за сборную Украины "Чигро" сыграл 29 матчей. Добавим, что сейчас он женат на модели и стилистке Надежде Шаповал.