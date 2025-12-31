Украинец в Польше попал в больницу после группового нападения: посол рассказал подробности

Недавно гражданин Украины в Польше стал жертвой группового нападения после бытового инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Польша Василия Боднара в Facebook.
Согласно информации посла, недавно гражданин Украины стал жертвой группового нападения после бытового инцидента (который был урегулирован без привлечения полиции) в городе Радом в центральной части Польши.
Отмечается, что к украинцу было применено физическое насилие.
"А во время нападения звучали оскорбительные высказывания, связанные с его национальным происхождением", - уточнил Боднар.
В результате избиения украинец:
"Насилие в отношении граждан Украины за рубежом, в частности совершенное по мотивам национальной ненависти, недопустимо и требует принципиальной реакции", - подчеркнул посол.
Он добавил, что граждане Украины имеют право на уважение их достоинства и безопасность независимо от страны пребывания.
"Любые проявления насилия или языка ненависти в отношении украинцев неприемлемы и должны получать надлежащую правовую оценку", - добавил Боднар.
Напоследок он выразил надежду, что:
Отмечается, что Консульская служба Украины в Польше находится в постоянном рабочем контакте с польскими правоохранительными органами и получает необходимую информацию по официальным каналам.
"Факты насилия в отношении граждан Украины за границей требуют надлежащей и последовательной реакции", - подытожил чиновник.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в польской Варшаве трое мужчин напали на группу украинцев возле магазина. Полиция подтвердила, что мотивом была именно национальность пострадавших.
Тем временем во Вроцлаве выяснили новые детали громкого дела о жестоком нападении на 23-летнего украинца.
Читайте также, как в Польше задержали восьмерых мужчин, которые напали на украинцев под видом полиции.