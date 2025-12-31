Українець у Польщі потрапив до лікарні після групового нападу: посол розповів подробиці

Нещодавно громадянин України у Польщі став жертвою групового нападу після побутового інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію надзвичайного й повноважного посла України в Республіці Польща Василя Боднара у Facebook.
Згідно з інформацією посла, нещодавно громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту (який було врегульовано без залучення поліції) у місті Радом в центральній частині Польщі.
Зазначається, що до українця було застосовано фізичне насильство.
"А під час нападу лунали образливі висловлювання, пов'язані з його національним походженням", - уточнив Боднар.
Унаслідок побиття українець:
"Насильство щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті, є неприпустимим і потребує принципової реакції", - наголосив посол.
Він додав, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування.
"Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку", - додав Боднар.
Насамкінець він висловив сподівання, що:
Зазначається, що Консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.
"Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції", - підсумував посадовець.
