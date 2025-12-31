Українець у Польщі потрапив до лікарні після групового нападу: посол розповів подробиці

Що відомо про напад на українця в Польщі

Згідно з інформацією посла, нещодавно громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту (який було врегульовано без залучення поліції) у місті Радом в центральній частині Польщі.

Зазначається, що до українця було застосовано фізичне насильство.

"А під час нападу лунали образливі висловлювання, пов'язані з його національним походженням", - уточнив Боднар.

Унаслідок побиття українець:

зазнав тяжких тілесних ушкоджень;

перебуває в лікарні.

"Насильство щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті, є неприпустимим і потребує принципової реакції", - наголосив посол.

Він додав, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування.

"Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку", - додав Боднар.

Насамкінець він висловив сподівання, що:

обставини цього інциденту будуть всебічно та неупереджено з'ясовані;

винні особи - притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи (зокрема можливого мотиву національної ненависті).

Зазначається, що Консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами.

"Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції", - підсумував посадовець.

Публікація Боднара (скриншот: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976)