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Вторая медаль Олимпиады-2024. Кулиш завоевал "серебро" в стрельбе из винтовки

Париж, Четверг 01 августа 2024 11:36
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Вторая медаль Олимпиады-2024. Кулиш завоевал "серебро" в стрельбе из винтовки Фото: Сергей Кулиш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина завоевала вторую медаль на Олимпийских играх 2024 года. Сергей Кулиш завоевал "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.

Кулиш стал первым украинским стрелком, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в стрельбе. В отборе он показал третий результат. В положениях на колене и стоя украинец выбивал 199 из 200 очков.

В финале стрельбы из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров Сергей Кулиш занял второе место.

"Золото" получил китаец Лиу Юкун, а "бронзу" Свапнил Кусале из Индии.

Как выступил украинец

Соревнования предполагают, что участники должны выполнить три серии по пять выстрелов в двух положениях - на колене и лежа, а также две в положении стоя. После этого проходит серия выстрелов на выбывание.

В целом украинский спортсмен получил 461.3 балла, спортсмен из Китая набрал 463.6, а стрелок из Индии - 451.4.

Это вторая олимпийская медаль Сергея Кулиша. В Рио в 2016 году он стал вице-чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Вторая медаль для Украины

Отметим, что "серебро" Сергея Кулиша стало второй медалью для Украины на Олимпийских играх 2024 года. Первую медаль завоевала Ольга Харлан. Украинская фехтовальщица на саблях завоевала "бронзу" в личном первенстве.

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