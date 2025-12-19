ВСУ остановили механизированный штурм россиян на Днепропетровщине: какие потери врага
Украинские бойцы отбили механизированный российский штурм в Днепропетровской области и поразили пять единиц техники и 35 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.
Как сообщается, российские войска пытались прорвать позиции 92 отдельной штурмовой бригады бронетехникой с несколькими десятками пехотинцев. Однако экипажи беспилотников взрывообразно встретили противника.
"Поражены два грузовика, танк Т-72, МТ-ЛБ, БМП и около 35 оккупантов. Штурм отбит", - рассказали в Сухопутных войсках.
Потери России в войне
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 194 520 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.
Также украинские воины обезвредили один танк, 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 426 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 111 единиц автомобильной техники оккупантов.