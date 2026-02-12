ua en ru
Украина под массированным ударом баллистики и дронов: Киев и Днепр содрогаются от взрывов

Четверг 12 февраля 2026 02:34
Украина под массированным ударом баллистики и дронов: Киев и Днепр содрогаются от взрывов Иллюстративное фото: ГСЧС на месте попаданий (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 12 февраля Россия массированно атакует Киев и Днепр баллистическими ракетами и дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, а также мэра столицы Виталия Кличко, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В 02:23 поступили официальные предупреждения от Воздушных сил ВС Украины, что враг атакует Киев баллистическими ракетами с северного или восточного направлений и мгновенно была объявлена воздушная тревога.

Украина под массированным ударом баллистики и дронов: Киев и Днепр содрогаются от взрывов

Атака на Киев

Примерно в 02:20 в Киеве жители нескольких районов Киева сообщили о серии громких взрывов.

Городской голова Виталий Кличко заявил, что российская армия бьет баллистикой по объектам инфраструктуры и призвал находиться в укрытиях.

Сейчас информация о попадании или падении обломков уточняется.

Атака на Днепр

В Днепре также прозвучала серия мощных взрывов, о чем сообщили корреспонденты Общественного.

Почему баллистика - это особенно опасно

Баллистические ракеты, такие как "Искандер-М" или северокорейские KN-23, летят по крутой траектории и входят в атмосферу на огромной скорости. Системы защиты, такие как Patriot и SAMP/T, являются единственными средствами, способными эффективно сбивать такие цели над городом.

