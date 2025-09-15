Украина встретится с Алжиром на ЧМ-2025 по волейболу: где и когда смотреть игру онлайн
Мужская сборная Украины продолжает выступления на чемпионате мира-2025 по волейболу. После поражения от Бельгии "сине-желтые" сыграют второй матч группового этапа против Алжира.
Где и когда смотреть - сообщает РБК-Украина.
Чемпионат мира-2025: групповой этап продолжается
Чемпионат мира по волейболу начался 12 сентября на Филиппинах. За три дня соревнований все 32 сборные провели стартовые матчи, а четвертый игровой день принес первые результаты второго тура.
Сразу пять команд гарантировали себе выход в плей-офф. Среди них Польша, Нидерланды, США, Турция и Канада -.
Украина в стартовом матче уступила Бельгии
В воскресенье, 14 сентября, украинцы начали чемпионат поражением от Бельгии - 0:3 (16:25, 17:25, 22:25).
Несмотря на сопротивление, "сине-желтые" не смогли догнать соперника ни в одной из партий. Это поражение существенно усложнило шансы команды на выход из группы, где соперниками также являются действующие чемпионы мира - Италия.
Матч Украина - Алжир: когда и где смотреть
Второй матч группового этапа группы F против Алжира состоится во вторник, 16 сентября, в 09:00 по киевскому времени.
Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.
Расписание группы F до конца турнира:
- 14 сентября, 09:00 - Украина - Бельгия
- 14 сентября, 16:30 - Италия - Алжир
- 16 сентября, 09:00 - Украина - Алжир
- 16 сентября, 16:30 - Италия - Бельгия
- 18 сентября, 09:00 - Бельгия - Алжир
- 18 сентября, 16:30 - Италия - Украина
Две лучшие команды группы выходят в 1/8 финала. После поражения от Бельгии матч против Алжира станет для Украины критически важным в борьбе за плей-офф.
Ранее мы писали, на каком месте Украина в рейтинге FIVB перед ЧМ-2025.
Также читайте, как молодежная сборная Украины по волейболу на ЧМ-2025 (U-21) повторила лучший результат в истории.
Кроме того, вам будет интересно узнать, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.