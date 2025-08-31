ua en ru
Украина U21 по волейболу повторила лучший результат в истории на ЧМ-2025

Воскресенье 31 августа 2025 16:35
Украина U21 по волейболу повторила лучший результат в истории на ЧМ-2025 Сборная Украины по волейболу U21 (фото: fivb.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежная сборная Украины по волейболу завершила чемпионат мира-2025 победой над Болгарией со счетом 3:0. "Сине-желтые" заняли девятую строчку, повторив свой лучший результат на мировых первенствах.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Как Украина дошла до матча за 9-10 места

На групповом этапе мирового первенства украинцы одержали три победы, что позволило выйти в плей-офф. Там "сине-желтые" уступили Польше и оказались в нижней сетке, где боролись за 9-16 места.

На старте нижней сетки "сине-желтые" уверенно победили Турцию. После этого команда продолжила борьбу за 9-12 места и одолела Республику Корея. Благодаря этим двум победам Украина вышла в финальный поединок за 9-10 позицию, где встретилась с Болгарией.

Победа над Болгарией

Матч выдался напряженным, но украинцы продемонстрировали стойкость и характер. В первом сете они имели минимальное преимущество, которое смогли удержать, выиграв три последних очка и завершив партию со счетом 25:23.

Второй сет "сине-желтые" начали с преимуществом, которое удержали до конца, завершив его со счетом 25:21.

В третьем сете лидерство семь раз переходило от одной команды к другой. Однако именно Украина последней перехватила инициативу, одержав победу со счетом 25:23 и выиграв матч с общим счетом 3:0.

Исторический результат

Благодаря этой победе сборная Украины U21 заняла девятое место на чемпионате мира-2025, повторив свой лучший результат на турнире. Последний раз такой же ступеньки украинская команда достигала на молодежном ЧМ-1999 в Таиланде.

В целом подопечные Сергея Капелуся завершили мировое первенство с шестью победами: тремя на групповом этапе и тремя в нижней сетке плей-офф.

Ранее мы писали, что волейболистки Украины в топ-15 обновленного рейтинга FIVB после Лиги наций-2025.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

