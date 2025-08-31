Украина U21 по волейболу повторила лучший результат в истории на ЧМ-2025
Молодежная сборная Украины по волейболу завершила чемпионат мира-2025 победой над Болгарией со счетом 3:0. "Сине-желтые" заняли девятую строчку, повторив свой лучший результат на мировых первенствах.
О результате матча сообщает РБК-Украина.
Как Украина дошла до матча за 9-10 места
На групповом этапе мирового первенства украинцы одержали три победы, что позволило выйти в плей-офф. Там "сине-желтые" уступили Польше и оказались в нижней сетке, где боролись за 9-16 места.
На старте нижней сетки "сине-желтые" уверенно победили Турцию. После этого команда продолжила борьбу за 9-12 места и одолела Республику Корея. Благодаря этим двум победам Украина вышла в финальный поединок за 9-10 позицию, где встретилась с Болгарией.
Победа над Болгарией
Матч выдался напряженным, но украинцы продемонстрировали стойкость и характер. В первом сете они имели минимальное преимущество, которое смогли удержать, выиграв три последних очка и завершив партию со счетом 25:23.
Второй сет "сине-желтые" начали с преимуществом, которое удержали до конца, завершив его со счетом 25:21.
В третьем сете лидерство семь раз переходило от одной команды к другой. Однако именно Украина последней перехватила инициативу, одержав победу со счетом 25:23 и выиграв матч с общим счетом 3:0.
Исторический результат
Благодаря этой победе сборная Украины U21 заняла девятое место на чемпионате мира-2025, повторив свой лучший результат на турнире. Последний раз такой же ступеньки украинская команда достигала на молодежном ЧМ-1999 в Таиланде.
В целом подопечные Сергея Капелуся завершили мировое первенство с шестью победами: тремя на групповом этапе и тремя в нижней сетке плей-офф.
