Украина не остановится: Зеленский объяснил действия в случае провала мирных усилий США

Украина не рассматривает поражение мирного процесса как конец пути к завершению войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский заявил в общении с медиа.

По его словам, даже в случае провала нынешних дипломатических усилий государство будет вынуждено искать новые механизмы для достижения мира.

Отвечая на вопрос о возможном сценарии для Украины в случае срыва мирного урегулирования, он подчеркнул, что ситуацию следует воспринимать реалистично, но без уныния.

"Если не получается тот или иной процесс по мирному урегулированию этой войны, окончание давления на Россию, это как бег на большую дистанцию, как марафон. Надо брать себя в руки, находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в таком случае необходимо находить другой путь и снова делать все, чтобы эта война закончилась.