Україна не зупиниться: Зеленський пояснив дії у разі провалу мирних зусиль США
Україна не розглядає поразку мирного процесу як кінець шляху до завершення війни з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа.
За його словами, навіть у разі провалу нинішніх дипломатичних зусиль держава буде змушена шукати нові механізми для досягнення миру.
Відповідаючи на запитання про можливий сценарій для України у разі зриву мирного врегулювання, він наголосив, що ситуацію слід сприймати реалістично, але без зневіри.
"Якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що у такому випадку необхідно знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась.
Мирний план США
Адміністрація Білого дому підготувала проєкт мирної угоди, який розглядали як основу для завершення війни. У початковому варіанті документ складався з 28 пунктів. Після зауважень і пропозицій з боку України та європейських союзників план переглянули та скоротили приблизно до 20 положень.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно з державами ЄС сформувала власну позицію щодо мирного врегулювання й найближчим часом передасть її США. Він уточнив, що паралельно ведеться робота над трьома ключовими документами - рамковою угодою, пакетом безпекових гарантій і планом післявоєнної відбудови.
У Кремлі повідомили, що не ознайомлювалися з оновленою версією американського плану після останніх контактів між Вашингтоном і Києвом, водночас наголосивши, що чимало його положень можуть бути неприйнятними для Москви.
Також стало відомо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф планує зустріч у Берліні з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським. Переговори розглядають як важливий елемент зусиль Білого дому з просування мирного врегулювання в Україні.
Водночас Володимир Зеленський відреагував на заяви президента США Дональда Трампа про те, що нібито лише він критикує американський мирний план. Також він розповів, що Україна не веде прямого діалогу з Росією, а всі сигнали від Кремля нині передаються через Сполучені Штати Америки.