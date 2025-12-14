Україна не зупиниться: Зеленський пояснив дії у разі провалу мирних зусиль США

Україна не розглядає поразку мирного процесу як кінець шляху до завершення війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа.

За його словами, навіть у разі провалу нинішніх дипломатичних зусиль держава буде змушена шукати нові механізми для досягнення миру.

Відповідаючи на запитання про можливий сценарій для України у разі зриву мирного врегулювання, він наголосив, що ситуацію слід сприймати реалістично, але без зневіри.

"Якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, це як біг на велику дистанцію, як марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що у такому випадку необхідно знаходити інший шлях і знову робити все, щоб ця війна закінчилась.