Зеленский ответил Трампу: мирный план не будет нравиться всем
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на жалобы американского лидера Дональда Трампа, что, мол, ему одному не нравится мирный план США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с медиа.
"Ну можно комментировать те или иные слова. План не будет такой, который будет нравиться всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили Соединенным Штатам Америки", - сказал Зеленский.
По его словам, самое главное, чтобы мирный план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, и действенным.
"Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом по окончанию войны. И что еще важно, чтобы план был таким, чтобы после его подписания не было возможности у России начать еще одну, третью агрессию против украинского народа", - отметил президент.
Трамп заявил, что Зеленскому не нравится мирный план
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы не нравится разработанный мирный план.
По его словам, люди Зеленского (вероятно, речь о переговорщиках) были в восторге от разработанного соглашения, чего он не может сказать о самом президенте Украины.
"Я думал, что мы были очень близки с Россией к достижению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к достижению соглашения. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции этого соглашения. Знаете, мы кое-что туда добавили", - заявил президент США.