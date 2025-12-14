Зеленский ответил Трампу: мирный план не будет нравиться всем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с медиа.

"Ну можно комментировать те или иные слова. План не будет такой, который будет нравиться всем. Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили Соединенным Штатам Америки", - сказал Зеленский.

По его словам, самое главное, чтобы мирный план был как можно более справедливым, прежде всего для Украины, и действенным.

"Чтобы план действительно смог быть не просто бумажкой, а важным шагом по окончанию войны. И что еще важно, чтобы план был таким, чтобы после его подписания не было возможности у России начать еще одну, третью агрессию против украинского народа", - отметил президент.