ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Без прямого диалога с Москвой: Зеленский рассказал, как Украина получает сигналы РФ

Украина, Воскресенье 14 декабря 2025 12:53
UA EN RU
Без прямого диалога с Москвой: Зеленский рассказал, как Украина получает сигналы РФ Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина не ведет прямого диалога с Россией, а все сигналы от Кремля сейчас передаются через Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в общении с медиа.

По его словам, в общении с Вашингтоном американская сторона фактически озвучивает позицию РФ.

"У нас нет диалога прямого с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина в диалоге с США обсуждает не только двусторонние отношения и вопросы гарантий безопасности, но и собственную реакцию на сигналы, которые поступают от российской стороны.

Президент также подчеркнул, что в случае усиления давления со стороны США и партнеров, а также при условии реального стремления Вашингтона завершить войну, именно Россия должна идти на компромиссы.

Мирный план США

Администрация Белого дома разработала проект мирного соглашения, который должен был стать основой для прекращения войны. Первоначальная версия документа насчитывала 28 пунктов.

После критики и предложений со стороны Украины и европейских партнеров документ доработали и сократили примерно до 20 пунктов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вместе со странами ЕС сформировала собственное видение мирного урегулирования и в ближайшее время передаст его Соединенным Штатам. По его словам, параллельно прорабатываются три ключевых документа: рамочное соглашение, пакет гарантий безопасности и план послевоенного восстановления.

В Кремле заявили, что не ознакомились с обновленной версией американского мирного плана после последних контактов между США и Украиной, при этом заявив, что "многие положения" могут быть неприемлемыми для Москвы.

Также сообщается, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф планирует встречу в Берлине с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Эти переговоры имеют важное значение в контексте усилий Белого дома по достижению мира в Украине.

Сам Зеленский ответил на жалобы американского лидера Дональда Трампа, что, мол, ему одному не нравится мирный план США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
В Киеве выпал первый снег: как выглядит заснеженная столица
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе