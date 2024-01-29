Украина сделала "мощный шаг" для подготовки встречи Зеленского и Орбана, - Ермак

"Сегодня обе стороны абсолютно четко сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины, и мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече", - заявил он.

Ермак добавил, что Украина и Венгрия заинтересованы, чтобы встреча двух лидеров была успешной и открыла новую страницу в отношениях стран.

Подготовка к встрече Зеленского и Орбана

В конце декабря Орбан принял приглашение президента Украины по поводу двусторонней встречи. Это будет первая официальная двусторонняя встреча между двумя лидерами с начала войны.

По словам Зеленского, он ни разу не говорил с Орбаном о прекращении огня или диалоге с диктатором Владимиром Путиным.

Как рассказывала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, визит Сийярто в Ужгород связан с подготовкой будущего визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину.

Визит главы МИД Венгрии в Ужгород

Еще 11 января глава МИД Венгрии Петр Сийярто анонсировал свой визит в Ужгород и встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же он заявил, что переговоры будут также касаться подготовки к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Зеленского.

Также Сиярто проинформировал и о том, что ранее провел телефонный разговор с Ермаком, во время которого заявил, что встреча на высоком уровне будет иметь смысл, "если это может дать результат".

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