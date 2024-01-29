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Україна зробила "потужний крок" для підготовки зустрічі Зеленського і Орбана, - Єрмак

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українська сторона зробила дуже потужний крок для підготовки зустрічі президента Володимира Зеленського і премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість в проведенні зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України, і ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі", - заявив він. 

Єрмак додав, що Україна та угорщина зацікавленні, щоб зустріч двох лідерів була успішною і відкрила нову сторінку у відносинах країн.

Підготовка до зустрічі Зеленського та Орбана

Наприкінці грудня Орбан прийняв запрошення президента України щодо двосторонньої зустрічі. Це буде перша офіційна двостороння зустріч між двома лідерами з початку війни.

За словами Зеленського, він жодного разу не говорив з Орбаном про припинення вогню чи діалог з диктатором Володимиром Путіним.

Як розповідала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, візит Сійярто до Ужгорода пов'язаний з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана в Україну.

Візит голови МЗС Угорщини в Ужгород

Ще 11 січня голова МЗС Угорщини Петро Сійярто анонсував свій візит до Ужгорода й зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж він заявив, що переговори також стосуватимуться підготовки до зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана та президента України Зеленського.

Також Сіярто проінформував й про те, що раніше провів телефонну розмову з Єрмаком під час якої заявив, що зустріч на високому рівні матиме сенс, "якщо це може дати результат".

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Володимир ЗеленськийУгорщинаАндрій ЄрмакВиктор Орбан