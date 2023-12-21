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Орбан принял приглашение Зеленского встретиться

Четверг 21 декабря 2023 19:04
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Орбан принял приглашение Зеленского встретиться Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского о двусторонней встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Орбана во время выступления на международной пресс-конференции, которого цитирует Sky News.

Как пишет издание, встреча Орбана и Зеленского будет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

По словам Орбана, Владимир Зеленский предложил ему встречу еще в начале месяца, в частности предложил "вести переговоры".

"Я сказал ему (Зеленскому, - ред.), что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем?", - отметил Орбан и добавил, что президент Украины хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз

Венгрия угрожала блокировать все переговоры, связанные с вступлением Украины в ЕС. На фоне этих угроз Владимир Зеленский, во время визита в Аргентину, смог пообщаться с Орбаном. Как отметил лидер Украины, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

В конце концов, во время саммита Евросовет все же решил открыть переговоры по вступлению Украины.

50 млрд евро для Украины

Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро к 2027 году. 14 декабря лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите в Брюсселе, впрочем, 15 декабря Венгрия наложила вето на решение.

Орбан заявил, что не одобрит соответствующую инициативу, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны замороженные средства.

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Венгрия Владимир Зеленский Виктор Орбан
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