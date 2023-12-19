Зеленский об Орбане: я никогда не говорил с ним о прекращении огня или о диалоге с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Я никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с Путиным. Возможно, он поднимал эту тему со своими друзьями, или лидерами ЕС, или в США. Что-то было такое в его речи, но для меня это несколько странно, потому что иногда его политика не очень дружна с нами. И это факт. И он это слышал от меня", - заявил президент.

Зеленский заявил, что у него были вопросы к Орбану, которые касались блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС.

"Я спросил у Орбана: Виктор, назови хоть одну причину, почему вы не поддерживаете наше вступление в ЕС, может, мы сможем найти дипломатическое решение. Он не смог дать ответ, почему мы не можем организовать встречу, чтобы решить все вопросы", - рассказал Зеленский.

О чем еще говорил на пресс-конференции Владимир Зеленский, читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз

Ранее Венгрия угрожала блокировать все переговоры, связанные с вступлением Украины в ЕС. На фоне этого президент Владимир Зеленский во время визита в Аргентину смог пообщаться Орбаном накануне саммита лидеров ЕС. По его словам, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Во время саммита Евросовет все же решил открыть переговоры по вступлению Украины.

50 млрд евро для Украины

Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд. евро к 2027 году. 14 декабря лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите в Брюсселе, впрочем, 15 декабря Венгрия наложила вето на решение , несмотря на поддержку других 26 членов блока.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны средства, которые были заморожены.

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