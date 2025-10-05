Россия нанесла удары по энергетике Украины: повреждения в Запорожье, Сумах и Чернигове

Ночью Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего значительное количество потребителей осталось без света в Запорожье, Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

В результате комбинированного удара, в частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Сегодня враг снова атаковал Черниговскую область. Здесь продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

"Министерство энергетики благодарит энергетиков, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы", - добавили в Минэнерго.