Главная » Новости » Война в Украине

Россия нанесла удары по энергетике Украины: повреждения в Запорожье, Сумах и Чернигове

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 11:59
Россия нанесла удары по энергетике Украины: повреждения в Запорожье, Сумах и Чернигове Фото: российские военные снова нанесли удары по энергетике Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ночью Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего значительное количество потребителей осталось без света в Запорожье, Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

В результате комбинированного удара, в частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Сегодня враг снова атаковал Черниговскую область. Здесь продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

"Министерство энергетики благодарит энергетиков, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают выполнять свою работу и обеспечивать функционирование энергосистемы", - добавили в Минэнерго.

Массированная атака на Украину

В ночь на 5 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине. Больше всего пострадали Львовская область и город Львов. Для ударов по городу и области враг использовал почти все имеющиеся виды вооружения.

Кроме западных областей, под обстрел попало Запорожье. Массированная атака вызвала отключение электроэнергии у десятков тысяч людей, часть Черкасской области также осталась без света из-за поврежденных линий электропередач.

Ночью удары нанесли и по объектам критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.

Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

Уже утром 5 октября Чернигов атаковали российские "Шахеды". Есть попадание в одно из предприятий.

