Россияне впервые атаковали Краматорск дроном на оптоволокне (видео)
Город Краматорск Донецкой области вечером в воскресенье, 5 октября, впервые был атакован российским дроном на оптическом оволокне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Донбасс.Реалии в Telegram и Краматорского городского совета в Telegram.
Корреспондент Донбасс.Реалии сообщил о поражении легковой машины возле многоэтажной жилой застройки.
До этого атаки российских беспилотников на оптоволокне по Краматорску не фиксировались.
Краматорский городской совет подтвердил удар FPV-дрон с боевой частью на оптоволокне.
Информация о пострадавших не поступала, сейчас устанавливаются последствия вражеского удара.
Дроны на оптоволокне
РФ активно использует беспилотники, оснащенные оптоволоконной связью, в войне, особенно на фоне активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Такие дроны получают команды и передают изображение с помощью сверхтонкого оптоволоконного кабеля, разматываемого с катушки во время полета. В обычных дронах это происходит через радиоканал.
Обстрелы Краматорска
Напомним, днем в субботу, 4 октября, россияне в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области - они попали по больничному городку.
Кроме того, в пятницу вечером некоторые районы Краматорска остались без света из-за вражеского обстрела.
Также РБК-Украина писало, что в ночь на 23 сентября россияне нанесли двойной удар по Краматорску. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения домов.