Россияне впервые атаковали Краматорск дроном на оптоволокне (видео)

Краматорск, Воскресенье 05 октября 2025 21:22
Россияне впервые атаковали Краматорск дроном на оптоволокне (видео) Иллюстративное фото: дрон на оптоволокне впервые ударил по Краматорску (armyinform.com.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Город Краматорск Донецкой области вечером в воскресенье, 5 октября, впервые был атакован российским дроном на оптическом оволокне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Донбасс.Реалии в Telegram и Краматорского городского совета в Telegram.

Корреспондент Донбасс.Реалии сообщил о поражении легковой машины возле многоэтажной жилой застройки.

До этого атаки российских беспилотников на оптоволокне по Краматорску не фиксировались.

Краматорский городской совет подтвердил удар FPV-дрон с боевой частью на оптоволокне.

Информация о пострадавших не поступала, сейчас устанавливаются последствия вражеского удара.

Дроны на оптоволокне

РФ активно использует беспилотники, оснащенные оптоволоконной связью, в войне, особенно на фоне активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Такие дроны получают команды и передают изображение с помощью сверхтонкого оптоволоконного кабеля, разматываемого с катушки во время полета. В обычных дронах это происходит через радиоканал.

Обстрелы Краматорска

Напомним, днем в субботу, 4 октября, россияне в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области - они попали по больничному городку.

Кроме того, в пятницу вечером некоторые районы Краматорска остались без света из-за вражеского обстрела.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 23 сентября россияне нанесли двойной удар по Краматорску. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения домов.

