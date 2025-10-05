ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове прогремели более десятка взрывов: город атаковали дроны

Воскресенье 05 октября 2025 22:58
UA EN RU
В Харькове прогремели более десятка взрывов: город атаковали дроны Фото: на город летели боевые дроны противника (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 5 октября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе была слышна серия громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове взрывы - город атакован вражескими боевыми дронами", - говорится в сообщении в 22:47.

Судя по местным Telegram-каналам, первые два взрыва прозвучали в 22:44, и сейчас их уже было более 10.

Также ряд пабликов пишут, что в городе возникли перебои со светом. Однако официальных подтверждений пока не было.

Обновлено в 23:15

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом дронов оказался Новобаварский район Харькова и пригород. Информации о пострадавших не было.

В то же время, согласно местным пабликам, в городе прогремело уже 15 взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:58 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

В Харькове прогремели более десятка взрывов: город атаковали дроны

Обстрелы Харькова

Напомним, что враг в последнее время все чаще начал атаковать Украину, включая Харьков.

Например, в ночь на 1 октября враг нанес удары ракетами и авиабомбами по Харькову, пригороду и Чугуевскому району.

В результате обстрела последствия были в двух районах - Киевском и Салтовском. Известно, что горел рынок "Барабашово", а также был разрушен дом и гаражи. Кроме того, пострадали 6 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии